'मेट्रो कर्मचारी पत्नी को परेशान कर रहे, स्टेशन को बम से उड़ा दूंगा', धमकी भरे ईमेल से बेंगलुरु में हड़कंप
Bengaluru Metro Bomb Threat: बेंगलुरु मेट्रो को 14 नवंबर की रात एक ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक युवक ने अपनी पूर्व पत्नी को मानसिक रूप से परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की चेतावनी दी थी। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 14 नवंबर की रात लगभग 11:30 बजे बेंगलुरु मेट्रो में अचानक हड़कंप मच गया। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) को मिला ईमेल देखकर अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। इस ईमेल में मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।
धमकी भरा ईमेल एक युवक ने लिखा था, जिसमें उसने पूर्व पत्नी का हवाला देते हुए मेट्रो स्टेशन को ही बम से उड़ाने की चेतावनी दी थी। पुलिस धमकी भेजने वाले आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग सका है।
क्या है पूरा मामला?
बेंगलुरु पुलिस के अनुसार, यह ईमेल BMRCL के औपचारिक ईमेल अकाउंट पर भेजा गया था। ईमेल में लिखा था कि मेरी पूर्व पत्नी बेंगलुरु मेट्रो के स्टाफ में शामिल है। उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए मैं बेंगलुरु मेट्रो को ही बम से उड़ा दूंगा। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और इसकी जांच की जा रही है।
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस के अनुसार, धमकी भेजने वाले ने बताया कि उसकी पूर्व पत्नी मेट्रो में कर्मचारी है। उसको मानसिक रूप से तंग जा रहा है। ड्यूटी के बाद भी उसे प्रताड़ित करते हैं। अगर मेरी पूर्व पत्नी के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा, तो मैं आतंकवादी की तरह काम करूंगा और मेट्रो स्टेशन को ही उड़ा दूंगा।
BNS के तहत दर्ज हुआ मामला
ईमेल के वेरिफिकेशन के बाद BMRCL ने बेंगलुरु के विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत शिकायत लिखी है। इससे पहले 7 अगस्त को भी लालबाग मेट्रो स्टेशन से संदिग्ध वस्तु बरामद की गई थी, जिससे पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई थी।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
