मणिपुर हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने BJP पर साधा निशाना, कहा- पार्टी के लोग हिंसा और महिलाओं की अस्मत के सौदागर

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेन्द्र मोदी के बयान की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि हम दूसरी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। अगर सभी सहमत होते हैं तो इंडिया के कुछ मुख्यमंत्री जल्द मणिपुर का दौरा करेंगे। इंडिया देश की एकता के लिए खड़ा है।

मणिपुर हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने BJP पर साधा निशाना

Your browser does not support the audio element.