    'पूरे देश को हिला दूंगी', SIR विरोधी रैली में CM ममता की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि मतदाता सूची से नाम कटने पर केंद्र सरकार गिर जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग को 'भाजपा आयोग' बताया और मतुआ समुदाय को आश्वस्त किया कि वे उनका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देंगी। ममता ने भाजपा पर सीएए कार्ड के नाम पर पैसे उगाहने और एसआईआर की वजह से मौतों का आरोप भी लगाया।

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR को लेकर मंगलवार को भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में मतदाता सूची से वैध मतदाताओं का नाम कटने पर केंद्र सरकार भी गिर जाएगी।

    SIR के खिलाफ बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में मतुआ समुदाय के गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट मिले।

    अब अगर SIR की आड़ में आप नाम हटवा देंगे, तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। ममता ने फिर सवाल उठाया कि SIR इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है?

    चुनाव आयोग को बताया 'भाजपा आयोग'

    चुनाव आयोग भी तीखा प्रहार करते हुए ममता ने उसे भाजपा आयोग बताया। ममता ने शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब तक मैं यहां हूं, मैं उन्हें आपका नाम मतदाता सूची बाहर नहीं निकालने दूंगी। ममता ने कहा कि अगर बांग्लादेशी समस्या है, तो आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एसआइआर क्यों कर रहे हैं? मैं भाजपा से नहीं डरती।

    ममता ने हाल में बिहार में हुए चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के विपक्षी नेता 'बेचारे' भाजपा का खेल नहीं समझ पाए। हम उनका खेल समझते हैं, और हम बंगाल में उनका खेल सफल नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की, तो हम पूरे देश को हिला देंगे।

    ममता ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर दी चेतावनी

    ममता ने कहा कि ट्रेनें, प्लेन, बार्डर सब सेंट्रल एजेंसियों के नियंत्रण में हैं। पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज सब सेंट्रल सरकार देखती है। फिर हमने बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कैसे कराई ?

    ममता ने मतुआ समुदाय की ओर इशारा करते हुए यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सीएए कार्ड (नागरिकता दिलाने) के नाम पर कार्ड बेच रही है और पैसे इकट्ठा कर रही है। उन्होंने आगाह किया कि भाजपा के झांसे में आने पर आपको और मुश्किल में डालेगा।

    सीएए कार्ड के नाम पर पैसे उगाहने का आरोप

    ममता ने आगे दावा किया कि SIR की वजह से बंगाल में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा डुप्लीकेट वोटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। यह भाजपा का नया प्लान है।

    रैली के बाद ममता ने SIR के खिलाफ दूसरी बार सड़क पर उतरकर मतुआ के गढ़ ठाकुरनगर में तीन किलोमीटर लंबे पैदल मार्च का भी नेतृत्व किया।

    इससे पहले ममता ने इस माह की शुरुआत में चार नवंबर को राज्य में SIR की प्रक्रिया शुरू होने के दिन इसके खिलाफ तृणमूल द्वारा कोलकाता में आयोजित तीन किलोमीटर लंबे पैदल मार्च का नेतृत्व किया था।