ममता बनर्जी ने भरा है एसआइआर फॉर्म, चुनाव आयोग ने की पुष्टि 

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से अंतिम समय-सीमा खत्म होने के बाद भी गणना फार्म नहीं भरने के दावे पर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि उन्होंने गणना फार्म भरा है।

उनकी ओर से गणना फार्म जमा करने की अंतिम तारीख यानी 11 दिसंबर को अंतिम समय में उसे हार्ड कापी में भर कर मुहैया कराया गया था।

आयोग ने यह जानकारी तब दी है, जब ममता बनर्जी के इस दावे के बाद राजनीति तेज हुई है। साथ ही आम मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में एसआइआर के तहत गणना फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर तक ही था।