    'बिना सूचना दिए छोड़ा पानी', बंगाल में बाढ़ के लिए ममता ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:30 PM (IST)

    मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के अधीन दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) पर दुर्गा पूजा उत्सव के अंत में बिना सूचना दिए 65000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे लापरवाही और बंगाल के लोगों को खतरे में डालने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि डीवीसी द्वारा रची गई आपदा है और वह किसी को भी बंगाल का विसर्जन नहीं करने देंगी।

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र के अधीन दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने राज्य सरकार को सूचित किए बिना दुर्गा पूजा उत्सव के अंत में अपने बांधों से 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया।

    नतीजतन, बंगाल के लाखों लोग खतरे में हैं। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि यह लापरवाही हमारे पवित्र त्योहार के दौरान दुख पहुंचाने की कोशिश से कम नहीं है। ऐसा एकतरफा कदम शर्मनाक और पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि डीवीसी द्वारा रची गई एक आपदा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं किसी को भी बंगाल का विसर्जन नहीं करने दूंगी।