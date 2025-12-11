'BSF चौकियों से रहें दूर...' बॉर्डर इलाकों में रहने वालों लोगों को ममता बनर्जी ने क्यों किया सतर्क?

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नदिया जिले के कृष्णानगर में जनसभा के दौरान सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क करते हुए बीएसएफ की चौकियों (पोस्टों) के आसपास नहीं जाने का आग्रह किया और दावा किया कि SIR प्रक्रिया का दुरूपयोग बंगाल के निवासियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ममता बनर्जी ने लोगों को बीएसएफ चौकियों से दूर रहने को कहा ममता ने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी बंगाल से लोगों को बेदखल नहीं करने देगी। उन्होंने कहा- मेरी बस एक अपील है- सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ चौकियों से दूर रहें। ममता ने एसआइआर को लेकर केंद्र व भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों को डराने-धमकाने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएगी।