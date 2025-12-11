Language
    'BSF चौकियों से रहें दूर...' बॉर्डर इलाकों में रहने वालों लोगों को ममता बनर्जी ने क्यों किया सतर्क?

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया जिले के कृष्णानगर में लोगों से बीएसएफ की चौकियों से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने एसआइआर प्रक्रिया ...और पढ़ें

    ममता बनर्जी ने लोगों को बीएसएफ चौकियों से दूर रहने को कहा

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नदिया जिले के कृष्णानगर में जनसभा के दौरान सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क करते हुए बीएसएफ की चौकियों (पोस्टों) के आसपास नहीं जाने का आग्रह किया और दावा किया कि SIR प्रक्रिया का दुरूपयोग बंगाल के निवासियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

    ममता ने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी बंगाल से लोगों को बेदखल नहीं करने देगी। उन्होंने कहा- मेरी बस एक अपील है- सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ चौकियों से दूर रहें। ममता ने एसआइआर को लेकर केंद्र व भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों को डराने-धमकाने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    SIR प्रक्रिया का दुरुपयोग होने का ममता बनर्जी का दावा

    मालूम हो कि बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती है, जिसकी सुरक्षा बीएसएफ करती है। ममता व सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता व मंत्री अक्सर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पर निशाना साधते रहे हैं।

     