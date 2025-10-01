Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तबीयत बिगड़ी, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:41 AM (IST)

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि उन्हें बुखार और पैर दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बेंगलुरु के एक अस्पताल में एडमिट हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। वह बेंगलुरु के एक अस्पताल में एडमिट हैं। कांग्रेस के एक नेता ने बताया है कि उन्हें बुखार और पैर दर्द की शिकायत थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पार्टी नेता ने बताया, "राज्यसभा में विपक्ष के नेता को मंगलवार को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। वह ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं।"

    (समाचार एजेंसी ANI इनपुट के साथ)