मालेगांव में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, कोर्ट परिसर में लोगों का बवाल, पूरा शहर बंद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नासिक के मालेगांव में चार साल की बच्ची की कथित रेप और हत्या मामले में शुक्रवार को कोर्ट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार किए गये आरोपी व्यक्ति के लिए कोर्ट से मौत की सजा की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को मालेगांव में बंद का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकाला। अधिकारियों ने बताया कि इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिसवालों ने उन्हें रोक दिया। इसके अलावा, राज्य मंत्री नरहरि जिरवाल ने कहा कि आरोपी को जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर ने शुक्रवार को मालेगांव तालुका के एक गांव में पीड़ित लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरानउनके साथ मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे भी थे।

जिरवाल ने मीडिया से कहा, 'यह एक भयानक जुर्म है। मैं यह मामला कैबिनेट में उठाऊंगा। आरोपी पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और दो महीने के अंदर मौत की सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी।' मंत्री ने फास्ट ट्रैक ट्रायल का दिया भरोसा मंत्री ने कहा कि वह सरकार से इस सेंसिटिव मामले में सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट करने की रिक्वेस्ट करेंगे। पुलिस के मुताबिक, 16 नवंबर को डोंगराले गांव में नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद पत्थर से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई।