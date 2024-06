Malala Yousafzai: नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई करेंगी एक्टिंग, इस ब्रिटिश शो में आएंगी नजर; देखें पहला लुक

मलाला सीजन 2 के एपिसोड ‘मलाला मेड मी डू इट’ में अंजना वासन, साराह कामीला इम्पे, जूलियट मोटामेड, लूसी शॉर्टहाउस और फेथ ओमोल के साथ दिखाई देंगी। बता दें कि‘वी आर लेडी पार्ट्स’ का दूसरा सीजन 30 मई को प्रीमियर हुआ था। शो की डायरेक्टर निदा मंजूर के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में निर्देशक ने खुलासा किया कि मलाला को एक पत्र के माध्यम से शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

Last summer, I agreed to a guest appearance on one of my favourite TV shows, We Are Lady Parts. Please read my interview with @britishvogue about why I wanted to be on the show and why I will continue to speak out for the people of Gaza https://t.co/GeAkF6Sfva— Malala Yousafzai (@Malala) May 30, 2024