    SIR के बीच बंगाल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 10 जिलों के SP समेत 21 आईपीएस का तबादला

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। लगभग 10 जिलों के एसपी समेत 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया है। तबादलों में उत्तर बंगाल के कई जिलों के एसपी शामिल हैं। झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, मालदा और अलीपुरद्वार जिलों के एसपी बदले गए हैं। पूर्व मेदिनीपुर के एसपी भी बदले गए हैं, जो सुवेंदु अधिकारी का गृह जिला है।

    SIR के बीच बंगाल पुलिस में बड़ा फेरबदल (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के बीच राज्य सरकार ने कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया।

    करीब 10 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को बदलने सहित 21 आइपीएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से शाम में इन पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया। 21 आइपीएस के अलावा 19 डब्ल्यूबीपीएस (राज्य पुलिस सेवा) के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।

    राज्य सरकार ने क्या कहा?

    राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह एक रूटीन ट्रांसफर है। इसमें उत्तर बंगाल के कई जिले भी शामिल हैं जहां के एसपी को बदला गया है। मुख्य तबादलों में झारग्राम जिले के एसपी अरिजीत सिन्हा को मेदिनीपुर रेंज का डीआइजी बनाया गया है।

    बांकुड़ा जिले के एसपी वैभव तिवारी को पुरुलिया जिले का एसपी नियुक्त किया गया है। पुरुलिया जिले के एसपी अभिजीत बनर्जी को मालदा जिले का एसपी बनाया गया है। मालदा जिले के एसपी प्रदीप कुमार यादव को उत्तर दिनाजपुर जिले का एसपी (ट्रैफिक) बनाया गया है। अलीपुरद्वार जिले के एसपी वाई रघुवंशी को जलपाईगुड़ी जिले का एसपी बनाया गया है।

    बनाया गया सीनियर सुपरीटेंडेंट

    जलपाईगुड़ी जिले के एसपी के. उमेश गणपत को अलीपुरद्वार जिले का एसपी नियुक्त किया गया है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एसपी धृतिमान सरकार को इंटेलिजेंस ब्रांच का सीनियर सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के एसपी सौम्यदीप भट्टाचार्य को बांकुड़ा का एसपी बनाया गया है।

    पूर्व मेदिनीपुर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी का गृह जिला है। बारुईपुर पुलिस जिले के एसपी पलाश चंद्र धाली को पूर्व मेदिनीपुर का एसपी बनाया गया है। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में उपायुक्त मानव सिंगला को झाडग़्राम का एसपी नियुक्त किया गया है।

    इंटेलिजेंस ब्रांच के सीनियर सुपरिटेंडेंट आइपीएस सचिन को विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत न्यूटाउन का उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा रायगंज पुलिस जिले के एसपी सना अख्तर को आसनसोल-दुर्गापुर कमिश्नरेट में वेस्ट ज़ोन का उपायुक्त बनाया गया है।

    इंटेलिजेंस ब्रांच में सीनियर सुपरिटेंडेंट डा सोनवणे कुलदीप सुरेश को रायगंज पुलिस जिले का एसपी बनाया गया है। पूर्व मेदिनीपुर के एएसपी सुवेंदु कुमार को बारुईपुर पुलिस जिले का एसपी बनाया गया है।

