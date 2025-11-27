SIR के बीच बंगाल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 10 जिलों के SP समेत 21 आईपीएस का तबादला

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के बीच राज्य सरकार ने कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया। करीब 10 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को बदलने सहित 21 आइपीएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से शाम में इन पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया। 21 आइपीएस के अलावा 19 डब्ल्यूबीपीएस (राज्य पुलिस सेवा) के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य सरकार ने क्या कहा ? राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह एक रूटीन ट्रांसफर है। इसमें उत्तर बंगाल के कई जिले भी शामिल हैं जहां के एसपी को बदला गया है। मुख्य तबादलों में झारग्राम जिले के एसपी अरिजीत सिन्हा को मेदिनीपुर रेंज का डीआइजी बनाया गया है।

बांकुड़ा जिले के एसपी वैभव तिवारी को पुरुलिया जिले का एसपी नियुक्त किया गया है। पुरुलिया जिले के एसपी अभिजीत बनर्जी को मालदा जिले का एसपी बनाया गया है। मालदा जिले के एसपी प्रदीप कुमार यादव को उत्तर दिनाजपुर जिले का एसपी (ट्रैफिक) बनाया गया है। अलीपुरद्वार जिले के एसपी वाई रघुवंशी को जलपाईगुड़ी जिले का एसपी बनाया गया है।

बनाया गया सीनियर सुपरीटेंडेंट जलपाईगुड़ी जिले के एसपी के. उमेश गणपत को अलीपुरद्वार जिले का एसपी नियुक्त किया गया है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एसपी धृतिमान सरकार को इंटेलिजेंस ब्रांच का सीनियर सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के एसपी सौम्यदीप भट्टाचार्य को बांकुड़ा का एसपी बनाया गया है।