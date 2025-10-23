असम में टला बड़ा रेल हादसा, धमाके के बाद ट्रैक क्षतिग्रस्त; कई ट्रेनें लेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन में सलाकाटी और कोकराझार स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर गुरुवार को एक संदिग्ध धमाके की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये धमाका रात 1 बजे के करीब हुआ।

इस हादसे के कारण 8 से 10 ट्रेनें लेट हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक सुबह 5:25 बजे ठीक कर दिया गया और सुबह 5:30 बजे सामान्य ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो गईं। वहीं, सेक्शन में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।

मालगाड़ी के गुजरते ही हुआ धमाका बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी को इस सेक्शन से गुजरने के दौरान जोरदार झटका लगा, जिसके कारण ट्रेन को रोकना पड़ा। जांच के दौरान ट्रैक और स्लीपरों को नुकसान का पता चला। इसके बाद ब्लास्ट का शक गहराया।

इस मामले को लेकर रेलवे पुलिस सुपरिटेंडेंट, प्रांजीत बोरा ने कहा कि कोकराझार में रेलवे ट्रैक पर नुकसान का पता चला है, जो शायद ब्लास्ट की वजह से हुआ है; मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है।

मामले की जांच जारी बोरा ने कहा कि रेलवे लोको पायलट ने हमें कल रात बताया कि कुछ गड़बड़ी हुई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और GRP यहां आईं और जांच की। एक ट्रैक पर डैमेज का पता चला। यह एक सस्पेक्टेड ब्लास्ट हो सकता है। जांच अभी शुरुआती स्टेज में है। अभी कुछ भी पक्का कहना सही नहीं होगा। जांच पूरी होने के बाद डिटेल्स शेयर की जाएंगी...अगर यह तोड़फोड़ है, तो हमें पता लगाना होगा कि यह किसने किया और इसमें कौन शामिल है। मरम्मत का काम पूरा हो गया है। ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है।

देर रात धमाके के बाद कई ट्रेनें प्रभावित वहीं, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के सीपीआरओ ने एक बयान में बताया कि 23.10.2025 को सुबह करीब 1:00 बजे, जब मालगाड़ी UP AZARA शुगर सलाकाटी और कोकराझार के बीच से गुज़र रही थी, तो ट्रेन मैनेजर ने जोरदार झटके की सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया।