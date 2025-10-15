छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

जेएनएन, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माआवादियों की बड़ी साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के कैंप से महज दो किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों द्वारा छिपाया गया भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। पांच प्रेशर आइईडी भी बरामद किए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने मौके पर निष्क्रिय कर दिया।

माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी योजना बना रहे थे कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र के ताड़पाला में कुछ दिनों पहले ही बेस कैंप स्थापित किया गया है। कैंप से सोमवार को कोबरा 206 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 229, 153 व 196 बटालियन की संयुक्त टीम सर्च अभियान में निकली थी।

दोपहर करीब तीन बजे टीम को झाडि़यों के बीच माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री, बारूद और बीजीएल (बारूदी गन लांचर) निर्माण सामग्री का बड़ा जखीरा मिला। बरामद सामग्री से स्पष्ट है कि माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी योजना बना रहे थे।

सुरक्षा बलों को 51 बीजीएल, 100 बंडल हाइटेंशन एल्युमिनियम तार, 50 स्टील पाइप, 20 लोहे की शीट, 40 लोहे की प्लेट, भारी मात्रा में बिजली के तार मिले। बता दें कि सितंबर में ही सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की हथियार बनाने की बड़ी फैक्ट्री को नष्ट किया था।