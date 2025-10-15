Language
    छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:27 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माआवादियों की बड़ी साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के कैंप से महज दो किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों द्वारा छिपाया गया भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। पांच प्रेशर आइईडी भी बरामद किए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने मौके पर निष्क्रिय कर दिया।

    छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माआवादियों की बड़ी साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के कैंप से महज दो किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों द्वारा छिपाया गया भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। पांच प्रेशर आइईडी भी बरामद किए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने मौके पर निष्क्रिय कर दिया।

     माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी योजना बना रहे थे

    कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र के ताड़पाला में कुछ दिनों पहले ही बेस कैंप स्थापित किया गया है। कैंप से सोमवार को कोबरा 206 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 229, 153 व 196 बटालियन की संयुक्त टीम सर्च अभियान में निकली थी।

     

    दोपहर करीब तीन बजे टीम को झाडि़यों के बीच माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री, बारूद और बीजीएल (बारूदी गन लांचर) निर्माण सामग्री का बड़ा जखीरा मिला। बरामद सामग्री से स्पष्ट है कि माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी योजना बना रहे थे।

    सुरक्षा बलों को 51 बीजीएल, 100 बंडल हाइटेंशन एल्युमिनियम तार, 50 स्टील पाइप, 20 लोहे की शीट, 40 लोहे की प्लेट, भारी मात्रा में बिजली के तार मिले। बता दें कि सितंबर में ही सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की हथियार बनाने की बड़ी फैक्ट्री को नष्ट किया था।

    भाजपा कार्यकर्ता की हत्या

    इस बीच, बीजापुर के उसूर ब्लाक के मुंजाल कांकेर में माओवादियों ने भाजपा कार्यकर्ता सत्यम पुनेम की हत्या कर दी। घटना शुक्रवार रात की है। माओवादियों ने सत्यम को घर से खींचकर रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। माओवादियों ने एक पर्चा भी छोड़ा, जिसमें सत्यम पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है।