केरल के कन्नूर में व्यावसायिक इमारत में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक

केरल के कन्नूर के थालीपरम्बा में एक व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगने से 50 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन दल पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कन्नूर के थालीपरम्बा में एक व्यवसायिक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 50 से ज्यादा दुकाने जलकर खाक हो गईं और करोड़ों का नुकसान हो गया।
अधिरकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं, हालांकि संपत्ति के भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगभग 4:55 बजे लगी और साढ़े तीन घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया।
खिलौने की दुकान में लगी सबसे पहले आग
बताया जा रहा है कि आग राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरपालिका बस स्टैंड के पास केवी कॉम्प्लेक्स में स्थित "मिट्रेड्स" नामक एक खिलौने की दुकान में लगी थी। कुछ ही मिनटों में, आग आस-पास की दुकानों, जिनमें कपड़ा दुकानें, मोबाइल आउटलेट और एक सुपरमार्केट शामिल हैं, तक फैल गई।
केवी कॉम्प्लेक्स थालीपरम्बा के सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्रों में से एक है, जहां कई दुकानें, ऑफिस और आभूषण की दुकानें हैं।
50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक
स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन दल की ओर से देरी से पहुंचने का आरोप लगाया और दावा किया कि पहली यूनिट को घटनास्थल पर पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा का समय लगा। तब तक आग परिसर के एक बड़े हिस्से में फैल चुकी थी।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
दमकल अधिकारियों को संदेह है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। इस घटना ने शहर के व्यावसायिक केंद्रों में आपातकालीन तैयारियों और अग्नि सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच जारी है।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
