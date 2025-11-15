महाराष्ट्र: जलगांव की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 12 लोगों को बचाया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव में एक कैमिकल फैक्ट्री मं भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। जलगांव नगर निगम की दमकल टीम और शहर के आसपास की 5 से 10 अन्य दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास जारी है।

जिला कलेक्टर रोहन घुगे ने कहा कि एक केमिकल कंपनी में आग लग गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हम सरकार और नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस इलाके में हर समय कम से कम दो दमकल गाड़ियां मौजूद रहें।