महाराष्ट्र: जलगांव की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 12 लोगों को बचाया गया
महाराष्ट्र के जलगांव में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। जिला कलेक्टर रोहन घुगे ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव में एक कैमिकल फैक्ट्री मं भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। जलगांव नगर निगम की दमकल टीम और शहर के आसपास की 5 से 10 अन्य दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास जारी है।
जिला कलेक्टर रोहन घुगे ने कहा कि एक केमिकल कंपनी में आग लग गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हम सरकार और नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस इलाके में हर समय कम से कम दो दमकल गाड़ियां मौजूद रहें।
जानकारी के अनुसार, दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल होने की वजह से आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है।
सभी लोग सुरक्षित
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। लेकिन आग से काफी नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के आग में फंसे होने की जानकारी सामने नहीं आई है। आग लगने के दौरान इमारत के अंदर 12 लोग थे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
#WATCH | Maharashtra: A massive fire breaks out in a chemical factory in Jalgaon. Fire tenders are present at the spot.— ANI (@ANI) November 15, 2025
District Collector, Rohan Ghuge, says, "The fire broke out at a chemical company. There is no loss of life...We are following up with the government and the… pic.twitter.com/ZIOwuJkOYM
