नागपुर में प्लांट में बड़ा हादसा, पानी टंकी फटने से 3 मजदूरों की मौत और 8 घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागपुर में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बुटीबोरी एमआईडीसी फेज 2 स्थित अवाडा सोलर प्लांट में एक बड़े पानी का टैंक अचानक फट गया। इसकी जद में वहां पर मौजूद कई मजदूर आ गए। इनमें से तीन की मौके पर मौत हो गई और 8 से अधिक घायल हो गए।

घटना की जानकारी होते ही मौके पर स्थानी पुलिस, दमकलकर्मी और आपातकालीन सेवाएं पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य में लग गए। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया गया। मृत शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।