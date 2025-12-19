Language
    नागपुर में प्लांट में बड़ा हादसा, पानी टंकी फटने से 3 मजदूरों की मौत और 8 घायल

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    नागपुर में एक प्लांट में पानी की टंकी फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 मजदूर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलत ...और पढ़ें

    नागपुर में एक प्लांट में पानी की टंकी फटने से बड़ा हादसा हो गया। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागपुर में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बुटीबोरी एमआईडीसी फेज 2 स्थित अवाडा सोलर प्लांट में एक बड़े पानी का टैंक अचानक फट गया। इसकी जद में वहां पर मौजूद कई मजदूर आ गए। इनमें से तीन की मौके पर मौत हो गई और 8 से अधिक घायल हो गए।

    घटना की जानकारी होते ही मौके पर स्थानी पुलिस, दमकलकर्मी और आपातकालीन सेवाएं पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य में लग गए। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया गया। मृत शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

    गौरतलब है कि इस हादसे ने आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मचा दी है। वहीं, इस हादसे ने श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन घटना के कारण की जांच कर रहा है। वहीं, संबंधित अधिकारियों ने बताया कि दोषियों के पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 