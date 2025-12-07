नाशिक में बड़ा हादसा, 600 फीट गहरी खाई में गिरी कार; 6 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के नाशिक जिले में एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। एक कार 600 फीट गहरी खाई में गिर गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नाशिक जिले में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक कार 600 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शाम करीब 4 बजे सप्तश्रृंगगढ़ घाट, कलवान तालुका में हुआ। मरने वाले सभी लोग निफाड़ तालुका के पिंपलगांव बसवंत के रहने वाले थे। कार में कुल सात लोग सवार थे और टोयोटा इनोवा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
मौके पर राहत कार्य देखने पहुंचे SP
पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान किर्ती पटेल (50), रसीला पटेल (50), विठ्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), वचन पटेल (60) और मणिबेन पटेल (70) के रूप में हुई है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) बालासाहेब पाटिल खुद राहत व बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं।
राहत कार्यों में पुलिस टीम के साथ जिला आपदा प्रबंधन समिति के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। यह जानकारी रेज़िडेंट डिप्टी कलेक्टर और जिला आपदा प्राधिकरण के CEO रोहितकुमार राजपूत ने दी।
PM मोदी और CM फडणवीस ने जताया शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके साथ उनकी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। CM ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है और मौके पर राहत कार्य पूरी तेजी से चल रहे हैं।
