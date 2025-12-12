Language
    आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, खाई में बस गिरने से 9 लोगों की मौत; कई घायल

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:17 AM (IST)

    आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमा राजू (ASR) जिले से एक बड़ी हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर चिंतूरू और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर एक बस खाई में गिर ग ...और पढ़ें

    आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमा राजू (ASR) जिले से एक बड़ी हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर चिंतूरू और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की जान गई है।

    बताया जा रहा है कि यह हादसा आज सुबह हुआ। ASR जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को भद्राचलम अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।

    हादसे का कारणों की जांच जारी

    हादसे के बाद घटनास्थल पर अधिकारी पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे के वजहों की जांच जारी है। वहीं, घटना में मरने वालों की पहचान का पता लगाया जा रहा है।

    हादसे पर सीएम नायडू ने जताया दुख

    इस हादसे पर आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चित्तूर जिले के अल्लूरी सीताराम राजू के पास यात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट बस के एक्सीडेंट ने हमें बहुत झकझोर दिया है। यह दिल दहला देने वाला है कि इस एक्सीडेंट में कई जानें चली गईं। मैंने एक्सीडेंट के बारे में अधिकारियों से बात की है और प्रभावित लोगों को दी जा रही मदद के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। मैंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर मेडिकल मदद दिलाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। सरकार एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ खड़ी रहेगी।

    अरुणाचल प्रदेश में कल हुए हादसे में 21 लोगों के मारे जाने की खबर

    वहीं, अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में हुए एक हादसे में असम के तिनसुकिया जिले के कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की आशंका है।

    पुलिस के अनुसार, ड्राइवर समेत असम के तिनसुकिया जिले के रहने वाले 22 लोग एक मिनीट्रक में सफर कर रहे थे, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में हयुलियांग-चगलागाम रोड पर एक गहरी खाई में गिर गया।