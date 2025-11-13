केरल के हाईवे पर निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, पिकअप पर गिरा गर्डर; चालक की मौत
केरल में अरूर-थुरावर एलिवेटेड हाईवे के निर्माण के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। कंक्रीट गर्डर गिरने से एक पिकअप वैन चालक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के अलप्पुझा में अरूर-थुरवूर एलिवेटेड हाईवे के निर्माणाधीन हिस्से से कंक्रीट का गर्डर पिकअप वाहन पर गिर गया। इस हादसे में पिकअप वैन ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने इस दर्दनाक हादसे में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से गिरे हुए गर्डरों को हटाने का काम जारी है।
मृतक की पहचान अलप्पुझा के जिष्णु भवनम, थेक्केकरा किझाक्कु, हरिप्पद निवासी 47 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है। अरूर पुलिस ने निर्माण कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए बीएनएस की धारा 105 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह दर्दनाक दुर्घटना निर्माण कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई, जो कथित तौर पर एरामल्लूर मोहम अस्पताल के पास खंभों पर गर्डर रखते समय पर्याप्त सुरक्षा और यातायात नियंत्रण उपायों को लागू करने में विफल रहे। अरूर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस घटना को लेकर निर्माण स्थलों पर सख्त सुरक्षा अनुपालन की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है। (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)
Kerala | Police have registered an FIR after a pickup van driver was killed when concrete girders fell from an under-construction section of the Aroor–Thuravoor Elevated Highway early on November 13, 2025. The deceased has been identified as Rajesh (47), resident of Jishnu… https://t.co/HJdkdXhFQt— ANI (@ANI) November 13, 2025
