महुआ मोइत्रा की शादी पर नहीं थम रहा बवाल, अब इस नेता ने लगाए गंभीर आरोप
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और बीजद नेता पिनाकी मिश्रा के विवाह समारोह पर विवाद जारी है। भाजपा युवा मोर्चा ने समारोह में सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा हुई। टीएमसी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। महुआ मोइत्रा पहले भी विवादों में रही हैं, जिनमें पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला भी शामिल है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के नदिया जिले के करीमपुर में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और बीजू जनता दल (बीजद) नेता पिनाकी मिश्रा की शादी के स्वागत समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेता कृष्णु सिंघा ने आरोप लगाया है कि समारोह पर करोड़ों रुपए खर्च हुए और इसके लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया गया।
समारोह के चलते बस सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा हुई। बता दें कि महुआ और पिनाकी ने कुछ महीने पहले जर्मनी में शादी की थी। शनिवार को करीमपुर के करीमपुर रेगुलेटेड मार्केट ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में करीब छह हजार मेहमानों ने हिस्सा लिया, जिनमें परिवार के सदस्य, सहकर्मी और प्रमुख स्थानीय निवासी शामिल थे।
मोइत्रा-मिश्रा विवाह समारोह पर विवाद
भाजयुमो के नेता ने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में स्वागत समारोह के लिए महुआ मोइत्रा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को खुशियां मनाने का अधिकार है।साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि प्रशासन ने निजी कार्यक्रम के लिए इस आयोजन स्थल के इस्तेमाल की अनुमति क्यों दी, जबकि पहले धार्मिक समारोहों के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।
सिंघा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से अधिकारियों ने कीर्तन, बाल मेला आदि जैसे किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी है। क्यों? उन्होंने दावा किया कि करोड़ों की लागत से पूरे मैदान को पंडालों और लाइट से सजाया गया।
घटिया राजनीति कर रही है भाजपा : टीएमसी
वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया। समारोह में शामिल हुए तृणमूल विधायक रुकबानुर रहमान ने कहा कि इस तरह के अपमानजनक हमले भाजपा के दिवालियापन को दर्शाते हैं। वे शादी के समारोह पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। रहमान ने कहा कि दंपती ने प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी और पूरा खर्च खुद वहन किया।
हमेशा विवादों में रही हैं महुआ
महुआ मोइत्रा हमेशा विवादों में रही हैं। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में उन्हें दिसंबर 2023 में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और महंगे उपहार लेकर संसद में केंद्र में मोदी सरकार और अदाणी समूह के खिलाफ सवाल पूछने का आरोप लगा था। जुलाई 2022 में एक फिल्म पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने काली को मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी बताया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
