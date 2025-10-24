Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'सॉरी मुझसे गलती हो गई', दीवाली से जुड़ी पोस्ट पर महुआ मोइत्रा को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा दीवाली पर एक नस्लीय टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर 'सहमत' लिखा था, जिसमें विदेश में दीवाली मनाने वाले भारतीयों की आलोचना की गई थी। विवाद बढ़ने पर मोइत्रा ने माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। भाजपा ने भी इस मुद्दे पर मोइत्रा की आलोचना की।

    prefferd source google
    Hero Image

    महुआ मोइत्रा नस्लीय टिप्पणी पर विवाद। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक नये विवाद में घिर गईं हैं। मोइत्रा को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दीवाली को लेकर किए गये कमेंट के चलते ट्रोल किया गया। इस पोस्ट में पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतियों को लेकर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। विवाद को बढ़ता देख मोइत्रा ने तुरंत अपनी गलती मानी और ट्रोलर्स से माफी भी मांग ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महुआ ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "मैं बस यह साफ कर रही हूं कि मेरे ट्विटर फीड पर बहुत सारे वीडियो/पोस्ट आते रहते हैं। उस कमेंट से मेरा मतलब था कि मैं किसी NATE द्वारा किए गये नस्लवादी पोस्ट के ठीक नीचे वाले एक अन्य वीडियो से "सहमत थी"। ये मेरी गलती है। फिलहाल अभी यात्रा कर रही थी और अभी तक चेक नहीं किया। मुझे बताने के लिए @RShivshankar का धन्यवाद, लेकिन यह सचमुच एक गलती थी। माफ कीजिए।''

    क्या था पूरा मामला?

    महुआ मोइत्रा ने एक एक्स पोस्ट के कमेंट बॉक्स में 'Agreed' लिखा दिया था। इस पोस्ट में दीवाली मनाने के लिए विदेश में रहने वाले भारतीयों की आलोचना की गई थी। पोस्ट में लिखा था, "ठीक इसी तरह, हमने उन बुद्धिहीन भारतीयों को अपने खूबसूरत देशों को उनके घटिया दीवाली कचरे से पूरी तरह गंदगी के ढेर में बदलने दिया है, जिसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है।"

    इस पोस्ट को एक्स पर NATE नाम के यूजर ने पोस्ट किया था। विडियो में पटाखों के अवशेषों से भरी सड़कों पर तेज गति से दौड़ रही कारों से भारतीय चिल्ला रहे थे। 

    बीजेपी ने महुआ पर साधा निशाना

    विवाद गहराता देख बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी। बंगाल भाजपा ने मोइत्रा की आलोचना की। भाजपा की बंगाल इकाई ने हिंदू धर्म और देवी काली पर दिए गए उनके बयानों का हवाला देते हुए मोइत्रा पर निशाना साधा। साथ ही, कश्मीर और बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर उनके बयानों के लिए तृणमूल कांग्रेस पर भी हमला बोला।