    महाराष्ट्र निकाय चुनाव में फिर महायुति बनाम MVA की टक्कर, फडणवीस-शिंदे ने बंद कमरे में की डील

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:28 AM (IST)

    महाराष्ट्र में निकाय चुनावों को लेकर फिर एक बार महायुति (भाजपा-शिंदे गुट) और एमवीए (महाविकास अघाड़ी) के बीच टक्कर होने की संभावना है। देवेंद्र फडणवीस ...और पढ़ें

    Hero Image

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज होने लगी है। बीते दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की।

    बंद कमरे में दोनों की बैठक डेढ़ घंटे तक चली, जिसके बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आगामी चुनाव में महायुति गठबंधन एक-साथ में चुनाव लड़ेगा।

    महायुति ने मिलाया हाथ

    महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और शिवसेना के वरिष्ठ नेता रवींद्र छावन भी इस बैठक में मौजूद थे। शिवसेना ने आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा, मुंबई और ठाणे समेत आगामी चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे।

    जल्द होगा सीट बंटवारा

    बैठक में इसपर भी सहमति बनी है कि शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता या नेताओं को एक-दूसरे की पार्टी में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी।

    अगले दो से तीन दिन में स्थानीय स्तर पर भी बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा। इस दौरान सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे पर बात की जाएगी।

    महायुति बनाम MVA का मुकाबला

    महायुति के इस एलान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एक बार फिर महायुति और महाविकास अघाड़ी (MVA) के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है।

    किस गठबंधन में कौन सी पार्टी?

    जहां एक तरफ सत्ताधारी महायुति में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे) और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, तो दूसरी तरफ MVA में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और शरद पवार की एनसीपी समेत अन्य पार्टियां मौजूद हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

