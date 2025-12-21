महाराष्ट्र नगर निगम 2025... मतदान संपन्न, आज आएंगे नतीजे; BMC चुनावों से पहले राजनीतिक दलों की अग्निपरीक्षा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र भर में अध्यक्ष और नगर परिषद एवं नगर पंचायत सदस्यों के पदों के लिए मतदान शनिवार को समाप्त हो गया, और अब मतगणना का इंतजार कर रहा है। आज सुबह करीब 10 बजे मतगणना शुरू होगी। हालांकि बीएमसी चुनाव जनवरी के बीच में हैं लेकिन भाजपा, शिवसेना और मनसे आदि पार्टियों के लिए इन चुनावों के नतीजे एक अग्निपरीक्षा से कम नहीं होंगे।

47.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार , मतदान शाम करीब 5.30 बजे समाप्त हुआ, जिसमें 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पदों के साथ-साथ 143 रिक्त पदों के लिए भी मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान सुबह 7.30 बजे शुरू हुआ और दोपहर तक 47.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

नासिक में, जहां सिन्नर, ओझर और चांदवड में 49.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, वहीं धांधली की एक घटना भी सामने आई। सिन्नर के वार्ड नंबर 2 में, फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपने भाई का रूप धारण करके वोट डालने की कोशिश कर रहे 25 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया।

भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी इस बार डोंडाईचा नगर परिषद और अंगार नगर पंचायत के चुनाव निर्विरोध हुए, साथ ही जाममेर नगर अध्यक्ष के चुनाव में भी कोई मुकाबला नहीं हुआ। इन चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल हैं, एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े।

इस चुनावी लड़ाई में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच जमकर टक्कर देखने को मिली, जिसके बीच-बीच में इन गठबंधनों के बीच सौहार्दपूर्ण मुकाबले भी हुए। सुबह 10 बजे से शुरू होगी मतगणना राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि 2 दिसंबर को पहले चरण में मतदान करने वाली नगर परिषदों और नगर पंचायतों सहित सभी 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी।