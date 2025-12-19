गन लाइसेंस, मिल और जमीन... महाराष्ट्र के 'रमी' मंत्री के खिलाफ कैसे साबित हुए आरोप?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को दोषी ठहराया गया है। दोनों भाइयों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) कोटे के तहत सरकारी फ्लैट हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए थे।

गरीबी के दावे झूठे साबित यह मामला 1989 और 1994 का है, जब EWS के लिए एक हाउसिंग स्कीम की घोषणा की गई थी, जिसमें सालाना आय की सीमा 30,000 रुपये थी और माणिकराव कोकाटे ने एक फ्लैट के लिए अप्लाई किया था।

कोकाटे भाइयों ने दावा किया था कि वे गरीब और भूमिहीन हैं, लेकिन कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों ने उनके दावों को झूठा साबित कर दिया है। उनके पास 25 एकड़ उपजाऊ खेती की जमीन थी और वे कोपरगांव कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के सदस्य भी थे। अदालत में पेश दस्तावेजों से ये साफ होता है कि दोनों भाई समृद्ध किसान परिवार से थे। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कोकाटे भाइयों ने फ्लैट हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए थे, जिनमें इनकम सर्टिफिकेट, एफिडेविट और दूसरे सरकारी दस्तावेज शामिल थे। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि सरकार के साथ जानबूझकर किया गया धोखा था।

कोटाके को दो साल जेल की सजा कोर्ट ने माणिकराव कोकाटे को दो साल की जेल की सजा सुनाई है जिसके बाद उन्होंने राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वह अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी से मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं।