महाराष्ट्र के मंत्री मणिकराव कोकाटे का इस्तीफा, 1995 के धोखाधड़ी मामले में सजा के बाद लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के खेल मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कोकटे हाल के दिनों में विधानसभा में रमी खेलते नजर आए थे, जिसके कारण वह विवादों में रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, तीन दशक पुराने हाउसिंग स्कैम केस में एक कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद कोकटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब कोकट के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी महायुति गठबंधन में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पर दबाव बढ़ गया।

पुराने मामले में कोकटे को मिली सजा बता दें कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को 1995 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जो एक हाउसिंग स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए तय 10 प्रतिशत कोटे के कथित दुरुपयोग से जुड़ा था। भाइयों को धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई अपराधों का दोषी पाया गया।

इससे पहले सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की ओर से सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। चुनाव कानून के तहत, दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जब तक कि किसी ऊपरी अदालत द्वारा इस पर रोक न लगा दी जाए।