    महाराष्ट्र के मंत्री मणिकराव कोकाटे का इस्तीफा, 1995 के धोखाधड़ी मामले में सजा के बाद लिया फैसला

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:47 AM (IST)

    महाराष्ट्र के मंत्री मणिकराव कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी मामले में सजा होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का कारण अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठह ...और पढ़ें

    महाराष्ट्र के मंत्री मणिकराव कोकाटे का इस्तीफा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के खेल मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कोकटे हाल के दिनों में विधानसभा में रमी खेलते नजर आए थे, जिसके कारण वह विवादों में रहे।

    दरअसल, तीन दशक पुराने हाउसिंग स्कैम केस में एक कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इसके बाद कोकटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब कोकट के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी महायुति गठबंधन में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पर दबाव बढ़ गया।

    पुराने मामले में कोकटे को मिली सजा

    बता दें कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को 1995 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जो एक हाउसिंग स्कीम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए तय 10 प्रतिशत कोटे के कथित दुरुपयोग से जुड़ा था। भाइयों को धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई अपराधों का दोषी पाया गया।

    इससे पहले सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की ओर से सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। चुनाव कानून के तहत, दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जब तक कि किसी ऊपरी अदालत द्वारा इस पर रोक न लगा दी जाए।

    रमी खेलने के कारण सुर्खियों में आए थे कोकटे

    कोर्ट के फैसले के बाद मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। इसके बाद उनके वकील ने अर्जेंट सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि, तबीयत खराब होने के कारण उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से गिरफ्तारी से छूट मिली। इस साल की शुरुआत में कोकाटे तब सुर्खियों में आए थे जब उन्हें राज्य विधानसभा में अपने मोबाइल फोन पर रमी खेलते हुए पाया गया था।