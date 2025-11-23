Language
    'शोषण किया गया', महाराष्ट्र में मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट की पत्नी ने किया सुसाइड

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक की पत्नी गौरी पाल्वे ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, गौरी के परिवार ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। गौरी और अनंत गर्जे ने इसी साल फरवरी में शादी की थी। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, शुरुआती जांच में घरेलू झगड़े की आशंका जताई जा रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट की पत्नी ने घरेलू झगड़े की वजह से मुंबई सेंट्रल के अपने घर में आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। इस बात की जानकारी पुलिस ने रविवार को दी।

    एक अधिकारी ने बताया कि राज्य की पशुपालक और पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे की पत्नी गौरी पाल्वे शनिवार शाम को वर्ली इलाके में अपने घर में लटकी हुई मिलीं। उन्होंने बताया कि अनंत और गौरी ने इस साल फरवरी में शादी की थी और गौरी सरकारी केईएम हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में डॉक्टर थीं।

    गौरी के परिवार ने क्या आरोप लगाया?

    पुलिस के मुताबिक, पालवे के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे टॉर्चर और परेशान किया और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। उन्होंने मौत की पूरी जांच की मांग की है।

    पुलिस ने दर्ज किया मामला?

    अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, आत्महत्या घरेलू झगड़ों का नतीजा होने का शक है। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है।

