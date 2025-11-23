'शोषण किया गया', महाराष्ट्र में मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट की पत्नी ने किया सुसाइड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट की पत्नी ने घरेलू झगड़े की वजह से मुंबई सेंट्रल के अपने घर में आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। इस बात की जानकारी पुलिस ने रविवार को दी।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य की पशुपालक और पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे की पत्नी गौरी पाल्वे शनिवार शाम को वर्ली इलाके में अपने घर में लटकी हुई मिलीं। उन्होंने बताया कि अनंत और गौरी ने इस साल फरवरी में शादी की थी और गौरी सरकारी केईएम हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में डॉक्टर थीं।