Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में कल होगी वोटिंग, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे
महाराष्ट्र में कल स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, जिसमें 242 नगर पालिका परिषदों और 46 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय तीन-स्तरीय प्रक्रिया का पहला चरण है। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।महाराष्ट्र में मंगलवार को लोकल बॉडी के चुनाव होंगे। इसमें 242 म्युनिसिपल काउंसिल और 46 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होनी है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय तीन-लेवल प्रोसेस का पहला फेज है।
