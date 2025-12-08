महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन: BJP और NCP कैंडिडेट के बीच लग गई रॉयल एनफील्ड की शर्त, क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट का सभी को इंतजार है। इसी बीच सोलापुर के अकलुज शहर में BJP और NCP (शरद पवार) कैंडिडेट के बीच इज्जत की लड़ाई चल रही है।

यहां दो दोस्त अलग-अलग पार्टियों के लोकल वर्कर हैं, जो BJP और NCP(SP) के एक-एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्त ये है कि जो भी पार्टी जीतेगी, वह दूसरी पार्टी को एक 'रॉयल एनफील्ड' बाइक गिफ्ट करेगी।

भाजपा-एनसीपी उम्मीदवारों में रॉयल एनफील्ड की शर्त

जहां मछिंद्र करनावर NCP(SP) कैंडिडेट रेशमा अडगले को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दादा तरंगे BJP की पूजा कोठमायर पर दांव लगा रहे हैं। एक वीडियो में दोनों दोस्तों को दोस्ताना मजाक करते हुए सुना जा सकता है और वे बाइक जीतने को लेकर उतने ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं।