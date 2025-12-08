Language
    महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन: BJP और NCP कैंडिडेट के बीच लग गई रॉयल एनफील्ड की शर्त, क्या है वजह?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:14 PM (IST)

    महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सोलापुर के अकलुज में भाजपा और एनसीपी (शरद पवार) के उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला है। दो दोस्तों ने शर्त लगा

    Hero Image

    भाजपा-एनसीपी उम्मीदवारों में रॉयल एनफील्ड की शर्त

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट का सभी को इंतजार है। इसी बीच सोलापुर के अकलुज शहर में BJP और NCP (शरद पवार) कैंडिडेट के बीच इज्जत की लड़ाई चल रही है।

    यहां दो दोस्त अलग-अलग पार्टियों के लोकल वर्कर हैं, जो BJP और NCP(SP) के एक-एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्त ये है कि जो भी पार्टी जीतेगी, वह दूसरी पार्टी को एक 'रॉयल एनफील्ड' बाइक गिफ्ट करेगी।

    भाजपा-एनसीपी उम्मीदवारों में रॉयल एनफील्ड की शर्त

    जहां मछिंद्र करनावर NCP(SP) कैंडिडेट रेशमा अडगले को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दादा तरंगे BJP की पूजा कोठमायर पर दांव लगा रहे हैं। एक वीडियो में दोनों दोस्तों को दोस्ताना मजाक करते हुए सुना जा सकता है और वे बाइक जीतने को लेकर उतने ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं।

    क्लिप में उनमें से एक ने कहा, '21 दिसंबर को यहां बुलेट मोटरसाइकिल होगी। जो भी म्युनिसिपल काउंसिल हेड सीट जीतेगा, वह दूसरे को बाइक देगा।' पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान शहर में ऐसी ही शर्त BJP और NCP (SP) कार्यकर्ताओं के बीच लगी थी।

    21 दिसंबर को चुनाव नतीजे घोषित

    बता दें लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। वोटिंग 2 दिसंबर को हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) को सभी लोकल बॉडी चुनावों की वोटों की गिनती पहले तय तारीख 3 दिसंबर से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

    नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में BJP की लीडरशिप वाली महायुति की 288 में से 235 सीटें जीतने के बाद इन चुनावों को राज्य में पॉलिटिकल सेंटिमेंट के एक बड़े इंडिकेटर के तौर पर देखा जा रहा है।