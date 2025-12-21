महाराष्ट्र चुनाव अपडेट: 218 सीटों पर महायुति की बढ़त, बंपर जीत की ओर बीजेपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में स्थानीय नगर पंचायत और नगर परिषद के शुरुआती रुझान में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। एनडीए के नेतृत्व वाली महायुति 218 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि विपक्ष की महा विकास अघाड़ी 47 सीटों पर आगे चल रही है।

महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद रूझान बीजेपी: 127

शिवसेना: 54

एनसीपी: 37

महायुति कुल: 218



शिवसेना (UBT): 9

एनसीपी (SP): 7

कांग्रेस: 31

महा विकास अघाड़ी (MVA) कुल: 47

अन्य: 23 महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में बंपर जीत की ओर है। यह परिणाम महायुति की 2024 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के एक साल बाद आए हैं। जो अगले महीने होने वाले बहुचर्चित बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं।