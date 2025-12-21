महाराष्ट्र निकाय चुनाव: शुरुआती रूझानों में बीजेपी को बढ़त, 100 से अधिक निकायों पर आगे; पढ़ें पल-पल की अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Maharashtra Local Body Elections Live: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायत चुनावों के वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती सुबह 10 से शुरू है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलते नजर आ रही है। बता दें कि राज्य में दो चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। पहले चरण के लिए दो दिसंबर को 263 स्थानीय निकायों पर चुनाव हुए। वहीं, शनिवार को 23 स्थानीय निकायों में चुनावों के दूसरे चरण में 47.04 प्रतिशत मतदान हुआ।

शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले आए ये नजीते विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि इस चुनाव में एकनाथ शिंद की शिवसेना के आगे उद्धव की शिवसेना पस्त दिखी।