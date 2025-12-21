Language
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव: शुरुआती रूझानों में बीजेपी को बढ़त, 100 से अधिक निकायों पर आगे; पढ़ें पल-पल की अपडेट

    Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायत चुनावों में वोटों की गिनती आज हो रही है। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में दो चरणों में वोटिंग कराई थी। पहले चरण पहले चरण के लिए दो दिसंबर को 263 स्थानीय निकायों पर चुनाव हुए। वहीं, शनिवार को 23 स्थानीय निकायों में चुनावों के दूसरे चरण में 47.04 प्रतिशत मतदान हुआ। निकाय चुनाव को बीएमसी चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।

    By Abhinav Tripathi Sun, 21 Dec 2025 02:04 PM (IST)
    महाराष्ट निकाय चुनावों की वोटिंग जारी है। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Maharashtra Local Body Elections Live: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायत चुनावों के वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती सुबह 10 से शुरू है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलते नजर आ रही है। बता दें कि राज्य में दो चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। पहले चरण के लिए दो दिसंबर को 263 स्थानीय निकायों पर चुनाव हुए। वहीं, शनिवार को 23 स्थानीय निकायों में चुनावों के दूसरे चरण में 47.04 प्रतिशत मतदान हुआ।

    शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले आए ये नजीते विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि इस चुनाव में एकनाथ शिंद की शिवसेना के आगे उद्धव की शिवसेना पस्त दिखी।

    21 Dec 20251:45:59 PM

    Maharashtra Municipal Election Result: बीजेपी को मिल रही बढ़त

    महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के वोटों की गिनती चालू है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 85 नगर परिषद में अध्यक्ष पदों पर आगे है। इसके अलावा शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) 41 पदों में बढ़त बनाए हुए है, जबकि अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी 32 पदों में आगे है।

    21 Dec 20251:17:38 PM

    Maharashtra Local Body Poll: इस सीट पर NCP शरद पवार गुट आगे 

    जानकारी के अनुसार, अकलुज नगर परिषद चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट की प्रत्याशी आगे हैं। यहां पर रेशमा अदगले ने बढ़त बनाए हुए है। 

    21 Dec 20251:08:14 PM

    Local Body Elections: महायुति को बढ़त

    शुरुआती रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को बढ़त नजर आ रही है। वहीं, महाविकास अघाड़ी गठबंधन निकाय चुनाव में पस्त होता दिख रहा है। 

    21 Dec 20251:07:07 PM

    Local Body Election: बीएमसी चुनाव के लिए अहम हैं परिणाम 

    महाराष्ट्र के इस निकाय चुनावों को बीएमसी चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 

    21 Dec 20251:07:35 PM

    Maharashtra Local Body polls: वोटों की गिनती जारी 

    महाराष्ट्र निकाय चुनाव के वोटों की गिनती रविवार सुबह 10 बजे से जारी है। 