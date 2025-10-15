Maharashtra: बीड जेल अधीक्षक की तानाशाही! जेल में चला रहा था जबरन धर्म परिवर्तन का धंधा; सरकार ने तुरंत लिया ये एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बीड जिला जेल अधीक्षक पेत्रुस गायकवाड़ को तुरंत प्रभाव से नागपुर ट्रांसफर कर दिया है। यह कदम उन पर लगे जबरन धर्म परिवर्तन और कैदियों के साथ दुर्व्यहार के आरोपों के बाद उठाया गया है।

हाल ही में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडालकर ने आरोप लगाया था कि गायकवाड़ जेल में बंद कैदियों को खाना-पीना न देकर मारपीट कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि जेल अधीक्षक ने राष्ट्रपुरुषों की तस्वीरें दीवारों से हटाकर बाइबल के बचन लिखवा दिए थे।

आदेश में क्या कहा गया? बुधवार को राज्य गृह विभाग ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि गायकवाड़ का ट्रांसफर नागपुर सेंट्र में उप-अधीक्षक के पद पर किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि तबादला प्रशासनिक कारणों से किया गया है।