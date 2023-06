महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का कहर, ठाणे में उफनते नाले में बह गए दो लोग; मुंबई का भी हाल-बेहाल

मुंबई, ऑनलाइल डेस्क। Maharashtra Heavy Rain महाराष्ट्र के कई शहरों में इस बार जमकर बारिश हो रही है। हालात ये है कि कई जगह घुटनों तक पानी भर गया है तो कई जगह बाढ़ जैसा मंजर है। मुंबई में पिछले 24 घंटे से बारिश के चलते एक झोपड़ी पर पेड़ गिरने से 22 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

मुंबई में बारिश के बीच पेड़ गिरने की घटनाओं में दो दिनों में यह तीसरी मौत है। बुधवार को मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में पेड़ गिरने की अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई।

भारत मौसम विभाग (IMD) ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र के छह जिलों पालघर, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नासिक में गुरुवार को भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

आईएमडी ने गुरुवार को अपेक्षाकृत कम तीव्र बारिश की भविष्यवाणी करते हुए मुंबई के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया। नागरिक अधिकारियों के अनुसार, शहर और उपनगरों में गुरुवार सुबह से किसी बड़े जल-जमाव की सूचना नहीं है क्योंकि रात भर की भारी बारिश के बाद बारिश की तीव्रता कम हो गई है।

अधिकारियों ने कहा कि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे पर उपनगरीय सेवाएं सामान्य हैं, हालांकि ट्रेनें कुछ मिनट की देरी से चल रही हैं।

बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को लगभग ढाई बजे के करीब बायकुला इलाके में इंदु ऑयल मिल परिसर में एक विशाल बरगद का पेड़ उखड़ गया और एक झोपड़ी पर गिर गया, जिससे कुछ लोग अंदर फंस गए।

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पेड़ की शाखाएं काटकर दो घायलों को झोपड़ी से बाहर निकाला। अधिकारी ने बताया कि दोनों को पास के जे जे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनमें से एक रहमान खान (22) को मृत घोषित कर दिया गया।

Maharashtra | Orange alert issued for six districts today and three districts tomorrow



Yellow alert issued for seven districts today, five districts - including Mumbai and Thane - tomorrow, three districts on 1st July, four on 2nd July and four on 3rd July. pic.twitter.com/EdqwcVy4n5— ANI (@ANI) June 29, 2023