महाराष्ट्र: लातूर में खौफनाक वारदात, खेत में सोते समय बाप-बेटे की हत्या; दो आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक किसान और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक यह वारदात जमीन के विवाद को लेकर हुई। घटना मंगलवार को अहमदपुर तहसील के रुध्दा गांव से सामने आई है।

पुलिस ने बताया कि मृकरों की पहचान शिवराज निवृत्ती सुर्णार और उनके बेटे विश्वनाथ शिवराज सुर्णार के रूप में हुई है। दोनों सोमवार रात करीब साढ़े 9 बजे अपने खेत पर बने झोपड़े में सोने गए थे। रात में अज्ञात लोगों ने किया हमला रात में कुछ अज्ञात लोगों ने पिता-पुत्र पर हमला कर दिया। दोनों के चेहरे, गर्दन और सिर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। हत्या के बाद आरोपियों ने शवों को गांव की पानी की टंकी के पास फेंक दिया।

मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने जब यह देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। अहमदपुर पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को भी बुलाया गया ताकि सबूत जुटाए जा सकें।