महाराष्ट्र: टायर फटने के बाद कार में लगी आग, एक महिला यात्री की जलकर मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां सोमवार को जलगांव-छत्रपति संभाजी नगर हाईवे पर एक चलती कार का टायर फटने से उसमें आग लग गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई।

कार का टायर फटने से लगी आग आग लगने के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार की खिड़कियां तोड़ दियाऔर अंदर फंसे यात्रियों को बचाने की कोशिश की। बचाव अभियान के दौरान आग और तेजी से फैलने लगी, जिससे कार में फंसी एक महिला यात्री की मौत हो गई।