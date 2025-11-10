Language
    महाराष्ट्र: टायर फटने के बाद कार में लगी आग, एक महिला यात्री की जलकर मौत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    महाराष्ट्र के जलगांव-छत्रपति संभाजी नगर हाईवे पर टायर फटने से एक चलती कार में आग लग गई। इस हादसे में एक महिला यात्री की जलकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण वे सफल नहीं हो पाए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और जांच शुरू कर दी है।

    कार का टायर फटने से लगी आग। स्क्रीनग्रैब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां सोमवार को जलगांव-छत्रपति संभाजी नगर हाईवे पर एक चलती कार का टायर फटने से उसमें आग लग गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई।

    कार का टायर फटने से लगी आग

    आग लगने के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार की खिड़कियां तोड़ दियाऔर अंदर फंसे यात्रियों को बचाने की कोशिश की। बचाव अभियान के दौरान आग और तेजी से फैलने लगी, जिससे कार में फंसी एक महिला यात्री की मौत हो गई।

    घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हाईवे के बीच में पिंपलगांव क्रॉसिंग के पास कार आग की लपटों में घिरी हुई दिख रही है। कार के पास दूसरी गाड़ियां और लोग भी मौजूद हैं।

    पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

    घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू कर दिया। पुलिस ने फिलहाल दूसरे यात्रियों के बारे में कोई जानकारी सांझा नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।