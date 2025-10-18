Language
    महाराष्ट्र के नंदुरबार में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गहरी खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत और कई घायल

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में चांदशैली घाट पर एक पिकअप वाहन के पलटने से बड़ा हादसा हुआ। अस्तंबा देवी यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

    महाराष्ट्र के नंदुरबार में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गहरी खाई (फाइल फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। जहां चांदशैली घाट पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जानकारी के मुताबिक, पिकअप सवार सभी लोग अस्तंबा देवी यात्रा से लौट रहे थे। इसी दौरान घाट मोड़ पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। जिसके चलते गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी।

    8 लोग घायल

    यह हादसा इतना भयावह था कि पिकअप वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पिकअप में सवार श्रद्धालु वाहन से बाहर जा गिरे। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

    कई की हालत नाजुक

    यह घटना नंदुरबार जिले के शाहदा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में नंदुरबार जिले चांदशैली घाट के पास हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है।

    पुलिस ने शुरू की मृतकों की पहचान

    बता दें कि श्रद्धालु अस्तंबा देवी का दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। हादसा इतना भयावह था कि कई श्रद्धालु पिकअव के नीचे दब गए और कुछ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन तेज गति में था और घाट के मोड़ पर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)