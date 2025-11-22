महाराष्ट्र: जालना में 13 साल की छात्रा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, नहीं मिला सुसाइड नोट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के जालना में 7वीं की छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से कुदकर जान दे दी। 13वर्षीय छात्रा अपने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि, वहां से अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

दरअसल, यह घटना महाराष्ट्र के जालना जिले में शुक्रवार सुबह 7:30 से 8:00 बजे के बीच हुई। इस घटना को लेकर छात्रों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। स्थान लोगों और माता-पिता ने स्कूली बच्चों में बढ़ते स्ट्रेस लेवल पर चिंता जताई है और अधिकारियों से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मजबूत इमोशनल सपोर्ट सिस्टम पक्का करने की अपील की है।

स्कूल की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग सदर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती के मुताबिक, पुलिस को सुबह करीब 8 बजे एक लड़की के बारे में जानकारी मिली कि उसने कथित तौर पर स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी है। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच शुरू की। क्लास 7 की स्टूडेंट लड़की गंभीर हालत में मिली और उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस कर रही जांच इंस्पेक्टर भारती ने कहा कि शुरुआती जांच चल रही है और कई एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि शुक्रवार सुबह, 7:30 से 8 बजे के बीच, हमें जानकारी मिली कि एक 13 साल की स्कूल की लड़की ने स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। जांच चल रही है। अभी, सिर्फ शुरुआती जानकारी ही मिली है, पूरी जांच के बाद ही इसके पीछे की असली वजह सामने आएगी।