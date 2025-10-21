महाराष्ट्र में 4 साल में 124 बाघों और 537 तेंदुओं की मौत कैसे हुई? RTI रिपोर्ट में हुआ खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बाघ और तेंदुओं को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2022 से सितंबर 2025 के बीच राज्य में 142 बाघ कम हो गए हैं और 537 तेंदुओं की भी मौत हो चुकी है। वहीं, ज्यादातर बाघों और तेंदुओं की मौत की वजह अवैध शिकार, दुर्घटना और बिजली के झटके लगने के कारण हुई है।

नागपुर के वन सरंक्षक अधिकारी ने एक आरटीआई के जवाब में यह आंकड़ें पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में इस साल सितंबर तक 35 बाघ और 115 तेंदुओं की जान गई है। इससे पहले 2024 में 26, 2023 में 52 और 2022 में 29 बाघों की मृत्यु हुई थी।

मौत की वजह क्या? इनमें 21 बाघों की मौत की वजह प्राकृतिक कारण हैं। वहीं, दुर्घटना से 5, बिजली के झटके लगने और अवैध शिकार से 5 बाघ मारे गए। हालांकि, 4 बाघों की मरने की वजह साफ नहीं है।