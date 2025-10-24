महाराष्ट्र में 11 लोगों ने मिलकर की युवक की बेरहमी से पिटाई, तीन गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में 11 लोगों ने एक युवक का कथित रूप से अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की। उस पर पेशाब भी किया और उसकी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि घटना 19 अक्टूबर को सोनाई गांव में उस समय हुई जब पीडि़त और उसका मित्र अस्पताल के पास खड़े थे।

युवक का अपहरण कर बेरहमी से पिटाई

पुलिस ने बताया कि इस मामले में 11 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से मुख्य आरोपित समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश जारी है।अधिकारी के अनुसार, मुख्य आरोपित संभाजीलांडे का पीडि़त से पुराना विवाद था। वह साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और सबने युवक पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। जब पीडि़त का दोस्त बीच-बचाव करने आया, तो उसे भी पीटा। इसके बाद आरोपित पीडि़त कोस्कार्पियो में जबरन बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए और वहां भी उसकी पिटाई की।