Maharaja Ranjit Singh की सेना से झलकता था उनका रुआब, सिख–हिंदू–मुस्लिम समेत यूरोपीय देशों के सैनिक भी थे शामिल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के गुजरांवाला (अब पाकिस्तान) में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। पंजाब के शेर या शेर-ए-पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह महान शासक और महान योद्धा पंजाब के सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। राजा रणजीत सिंह का राज्य उत्तर-पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में सतलुज नदी तक और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी क्षेत्र कश्मीर से लेकर दक्षिण में थार (महान भारतीय) रेगिस्तान तक फैली हुई थी। पंजाब राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अफगानिस्तान को हराया है।

छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गयी थी। जब वे 12 साल के थे, तभी उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े-टुकड़े में बंटा था। इनको मिस्ल कहा जाता था और इन मिस्ल पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी।

रणजीत सिंह के पिता महा सिंह सुकरचकिया मिस्ल के कमांडर थे, जिसका मुख्यालय गुजरांवाला में था। महाराजा रणजीत सिंह के विवाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिख, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को मिलाकर कुल 20 शादियां की।

बचपन में ही रणजीत सिंह चेचक बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी बायीं आंख की रोश्नी कम हो गई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में काफी संघर्षों को झेला था। जब वे 12 साल के थे, उस दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद वे सुकरचकिया मिशेल के मिसलदार बने।

अपने पिता की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह मिस्ल के नेता बने और 1795-96 में मेहताब कौर से शादी की। इस विवाह गठबंधन के परिणामस्वरूप, रणजीत सिंह की सास रानी सदा कौर परिवार का हिस्सा बन गईं। वह रणजीत सिंह की सलाहकार बन गईं और इस चरण के दौरान, सिंह और उनकी पार्टी समृद्ध हुई। रणजीत का एक ही लक्ष्य था: पंजाब में संयुक्त शासन स्थापित करना।

रणजीत सिंह की विरासत (The legacy of Ranjit Singh)

रणजीत सिंह एक चतुर और कूटनीतिक नेता, उनका दरबार विभिन्न धर्मों के रईसों से भरा रहता था। महाराजा रणजीत सिंह राज्य के भीतर और बाहर मौजूद विविधता से अवगत थे और उन्होंने महसूस किया कि केवल विजय और विस्तार ही उन्हें पूर्ण नेता नहीं बना देगा, उन्हें लोगों को साथ लेकर चलने की भी आवश्यकता होगी।

यहां यह बताना जरूरी है कि रणजीत सिंह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और तैमूर रूबी भी हासिल करने में सक्षम थे। महाराजा रणजीत सिंह की विरासत का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर, हजारा, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा पर उनकी विजय और उसके बाद उत्तर-पश्चिमी सीमा का सुदृढ़ीकरण है। उन्होंने 1819 में कश्मीर, 1820 में हजारा और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा पर विजय प्राप्त की।

महाराजा रणजीत सिंह का निधन 27 जून, 1839 को लाहौर किले में हुआ था। उनकी राख को पाकिस्तान के लाहौर में प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद के बगल में 'महाराजा रणजीत सिंह की समाधि' नामक स्मारक में रखा गया है। उनकी मृत्यु के बाद, सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध में शामिल हो गए, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। युद्ध का एक बड़ा परिणाम यह हुआ कि सिख साम्राज्य ने कश्मीर को अंग्रेजों के हाथों खो दिया, जिन्होंने इसे एक अलग रियासत बना दिया।

सेना में था सभी धर्मों और वर्गों का प्रतिनिधित्व

रणजीत सिंह के अधीन सेना सिख समुदाय तक ही सीमित नहीं थी। सैनिकों और सैन्य अधिकारियों में सिख शामिल थे, लेकिन हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय भी शामिल थे। हिंदू ब्राह्मण और सभी पंथों और जातियों के लोगों ने उनकी सेना की सेवा की, जबकि उनकी सरकार की संरचना में धार्मिक विविधता भी झलकती थी। उनकी सेना में पोलिश, रूसी, स्पेनिश, प्रशिया और फ्रांसीसी अधिकारी शामिल थे। 1835 में, जब अंग्रेजों के साथ उनके संबंध मधुर हो गए, तो उन्होंने फाउलकेस नामक एक ब्रिटिश अधिकारी को काम पर रखा।

राजा रणजीत सिंह के राज्य का विस्तार (The expansion of his kingdom)

अहमद शाह दुर्रानी के पोते शाह ज़मान के अपने पूर्ववर्ती की तरह भारत से पीछे हटने के बाद भंगी मिसल ने लाहौर पर फिर से कब्ज़ा कर लिया। कई प्रशासनिक विफलताओं के परिणामस्वरूप आंतरिक संघर्षों के कारण शहर और इसके निवासियों ने खुद को असुरक्षित महसूस किया। लाहौर के लोगों ने रणजीत सिंह को एक याचिका लिखी क्योंकि उन्होंने उनकी महिमा और राजत्व के बारे में सुना था। सिंह ने जवाब दिया और 16 जुलाई 1799 को लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया।

महाराजा रणजीत सिंह ने महज 10 वर्ष की आयु में ही अपना पहला युद्ध लड़ लिया था।

छोटी सी उम्र में चेचक के कारण इनकी एक आंख की रोशनी चली गयी थी।

12 वर्ष के हुए तो इनके पिता का निधन हो गया और राजपाट का बोझ इनके ही कंधों पर आ गया।

महाराजा रणजीत सिंह ने अन्य मिस्लों के सरदारों को बुरी तरह से हराकर अपने सैन्य अभियान का आरंभ किया था।

7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत अपने नाम की थी। उन्होंने चेत सिंह की सेना को धुल चटाकर लाहौर पर कब्जा किया था।

12 अप्रैल, 1801 को रणजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर उनकी ताजपोशी की गयी थी। केवल 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली थी।

रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर वर्ष 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर को हथिया लिया था। उसे भी सिख साम्राज्य का भाग बना दिया गया था।

महाराजा रणजीत ने अफगानों के विरुद्ध भी कई लड़ाइयां लड़ीं और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। इसके पश्चात ही पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया था।

पश्तून क्षेत्र पर अधिकार होते ही ये पहला अवसर था जब पश्तूनों पर किसी गैर-मुस्लिम ने राज किया। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई सारे युद्ध हुए थे, लेकिन 1837 में जमरुद का युद्ध इनके बीच अंतिम लड़ाई थी।