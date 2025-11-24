Language
    उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर बनाने को कैबिनेट की हरी झंडी, राज्य में बनेंगे 10 औद्योगिक पार्क

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:24 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने माटीगाड़ा में महाकाल मंदिर निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके लिए पर्यटन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी। पथश्री योजना के तहत राज्य में नई सड़कों का निर्माण होगा, और बांग्लार बाड़ी परियोजना के लाभार्थियों को दूसरी किस्त मिलेगी। सरकार ने राज्य में दस नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर बनाने को कैबिनेट की हरी झंडी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले घोषणा की थी कि माटीगाड़ा में महाकाल मंदिर बनाया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने उस परियोजना को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मंदिर निर्माण को मंजूरी दे दी गई।

    कैबिनेट बैठक के बाद वित्त राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि माटीगाड़ा के लक्ष्मी टाउनशिप में कुल 25.15 एकड़ जमीन लीज होल्डर्स से सरकार के कब्जे में आ जाएगी। इसमें से 17.41 एकड़ जमीन भूमि एंव भूमि संसाधन विभाग के जरिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। बाकी धीरे-धीरे पर्यटन विभाग दिया जाएगा। यहां महाकाल मंदिर के आस-पास एक बड़ा टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा।

    वहीं, डाबग्राम मौजा में 10 एकड़ जमीन पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। राज्य सरकार उत्तर बंगाल के इस इलाके को एशियन हाईवे दो से जोड़कर पर्यटन और ट्रेड में बड़ी संभावनाओं वाली जगह के तौर पर विकसित करना चाहता है।

    गांव और शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर बनेंगी नई सड़कें

    कैबिनेट बैठक में पथश्री योजना के तहत नई सड़क के निर्माण को मंजूरी दी गई है। चंद्रिमा ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में करीब 20,030 किमी नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 15,011 किमी नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इनमें से करीब 9000 किमी नई सड़क पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 5030 किमी नई सड़क का निर्माण किया जायेगा और 11365 किमी सड़का का नवीनीकरण किया जाएगा।

    'बांग्लार बाड़ी' परियोजना के लिए आवंटन और बढ़ा

    वित्त मंत्री ने बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत दूसरे चरण की राशि आवंटित करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में राज्य सरकार की ओर से 16,36,522 लाभार्थियों को योजना का प्रथम किस्त की राशि प्रदान की जाएगी और लाभार्थियों को फंड आवंटन की प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। 

    इससे पहले राज्य सरकार ने दिसंबर में फंड आवंटित करने का फैसला किया था, लेकिन राज्य में चल रहे विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के कारण इसमें देरी हुई है। हालांकि, उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 जनवरी तक सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में योजना की राशि भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बांग्लार बाड़ी योजना के प्रथम चरण में राज्य सरकार ने करीब 12 लाख लाभार्थियों को दो किस्तों में एक लाख 20 हजार रुपये आवंटित किया है।

    राज्य में बनेंगे और 10 नए औद्योगिक पार्क

    सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के तहत पूरे राज्य में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्री चंद्रिमा ने कहा कि कल्याणी (नदिया), हावड़ा, बिष्णुपुर, फलता समेत कुल आठ नए औद्योगिक पार्क और कूचबिहार में दो और नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा, औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास निगम को उलुबेरिया, बिष्णुपुर, फलता, कल्याणी, कूचबिहार में भूमि आवंटित करने को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।

    बताते चलें कि आपदा प्रभावित उत्तर बंगाल का दौरा करने और राहत बांटने के बाद कोलकाता लौटने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वह दार्जिलिंग के माल में महाकाल मंदिर की तरह मैदान में एक नया महाकाल मंदिर बनाना चाहती हैं। उन्होंने इसके लिए सिलीगुड़ी के आसपास जमीन देखने को भी कहा था। ममता ने कहा कि मंदिर में सबसे बड़ी शिव मूर्ति होगी।