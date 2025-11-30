महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने पर विवाद, हिंदू संगठनों में आक्रोश

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के कोटा में रविवार को पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने को लेकर विवाद हो गया। मूर्तियां खंडित करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा किया। रास्ता जाम कर धरने पर बैठ गए।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने काफी समझाकर लोगों को रास्ते से हटाया। बाद में आधे दिन बाजार बंद किए गए। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं पुलिसकर्मियों के बीच धक्कामुक्की भी हुई। पुलिस ने आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया तो आंदोलन खत्म हुआ।