Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने पर विवाद, हिंदू संगठनों में आक्रोश

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:45 PM (IST)

    कोटा के एक महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करने से विवाद उत्पन्न हो गया है। इस घटना के कारण हिंदू संगठन गुस्से में हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोटा में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने को लेकर विवाद। (फाइल) 

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के कोटा में रविवार को पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने को लेकर विवाद हो गया। मूर्तियां खंडित करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा किया। रास्ता जाम कर धरने पर बैठ गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने काफी समझाकर लोगों को रास्ते से हटाया। बाद में आधे दिन बाजार बंद किए गए। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं पुलिसकर्मियों के बीच धक्कामुक्की भी हुई। पुलिस ने आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया तो आंदोलन खत्म हुआ।

    पुलिस के अनुसार सुबह पुजारी मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो शिव परिवार की मूर्तियां खंडित मिली थी। इस पर पुजारी ने आसपास के लोगों को सूचना दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर में यह घटना हुई है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।