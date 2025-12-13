मदुरै मंदिर दीपक विवाद में नया मोड़, भूख हड़ताल वाली जगह पर किसने लगाए रजनीकांत के पोस्टर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को तमिलनाडु मदुरै मंदिर दीपक विवाद मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। तमिलनाडु के मदुरै जिले के थिरुपरनकुंद्रम में भूख हड़ताल की जगह पर सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीर और एक मैसेज वाले पोस्टर ने कार्तिगई दीपम विवाद में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

दरअसल, यहां पर भूख हड़ताल स्थानीय लोग कर रहे हैं। माना जा रहा कि विरोध करने वाले अधिकांश लोग हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। बता दें कि ये लोग हाल ही में आए कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पहाड़ी की चोटी पर एक दरगाह के बगल वाले खंभे पर दीया जलाने की मांग कर रहे हैं।

रजनीकांत की तस्वीर वाला पोस्टर लगने से विवाद हड़ताल वाली जगह पर लगे रजनीकांत वाले पोस्टर पर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के हाल के आदेश का जिक्र था, जिसमें दीपाथून नाम के पिलर पर दीया जलाने का ऑर्डर दिया गया था और कहा गया था। लिखा गया था कि कोर्ट का फैसला भगवान का फैसला है। पोस्ट में लिखे संदेश को रजनीकांत का मैसेज करार दिया गया।