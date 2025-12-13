Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मदुरै मंदिर दीपक विवाद में नया मोड़, भूख हड़ताल वाली जगह पर किसने लगाए रजनीकांत के पोस्टर?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    मदुरै मंदिर में दीपक विवाद को लेकर एक नया मोड़ आया है। भूख हड़ताल वाली जगह पर रजनीकांत के पोस्टर लगाए जाने से विवाद और बढ़ गया है। यह घटनाक्रम मदुरै म ...और पढ़ें

    Hero Image

    भूख हड़ताल वाली जगह पर किसने लगाए रजनीकांत के पोस्टर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को तमिलनाडु मदुरै मंदिर दीपक विवाद मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। तमिलनाडु के मदुरै जिले के थिरुपरनकुंद्रम में भूख हड़ताल की जगह पर सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीर और एक मैसेज वाले पोस्टर ने कार्तिगई दीपम विवाद में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, यहां पर भूख हड़ताल स्थानीय लोग कर रहे हैं। माना जा रहा कि विरोध करने वाले अधिकांश लोग हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। बता दें कि ये लोग हाल ही में आए कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पहाड़ी की चोटी पर एक दरगाह के बगल वाले खंभे पर दीया जलाने की मांग कर रहे हैं।

    रजनीकांत की तस्वीर वाला पोस्टर लगने से विवाद

    हड़ताल वाली जगह पर लगे रजनीकांत वाले पोस्टर पर मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के हाल के आदेश का जिक्र था, जिसमें दीपाथून नाम के पिलर पर दीया जलाने का ऑर्डर दिया गया था और कहा गया था। लिखा गया था कि कोर्ट का फैसला भगवान का फैसला है। पोस्ट में लिखे संदेश को रजनीकांत का मैसेज करार दिया गया।

    रजनीकांत की टीम ने खुद को किया अलग

    हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्ट के बाद रजनीकांत की टीम ने खुद को इससे अलग कर लिया। वहीं, इस बात से भी इनकार किया है कि कि सुपरस्टार ने ऐसा कोई मैसेज भेजा है।

    यह भी पढ़ें: मदुरै मंदिर दीपक विवाद: कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, DGP और जिला कलेक्टर को किया तलब