डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम न जलाए जाने के मामले में मदुरै जिला कलेक्टर ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

कलेक्टर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच को बताया कि दुर्भाग्य से विवादित स्थल पर दीप प्रज्वलित नहीं किया जा सका, हालांकि सभी नियमों का पालन किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अनुमति दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक आदेश जारी कर 24 नवंबर को विवादित दीपाथून पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन दीपाथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम न जलाने के बाद यह स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।

वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कलेक्टर की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा, 'मुझे जो कुछ हुआ, उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, हमें अभी-अभी वह फाइल मिली है। महामहिम, आप इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से दीपाथून में यह मामला सामने नहीं आ पाया था।

कलेक्टर के तौर पर, मैंने उन सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है जिनका मुझे पालन करना था। इसलिए, हमने वह रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस पर विचार किया जाए।' सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कलेक्टर को समारोह के तीन दिन बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है।' तब वरिष्ठ वकील ने कहा कि बेहतर होगा कि प्रतिवादियों के इस बात को उठाने से पहले, कलेक्टर खुद ही इस मामले को कोर्ट के ध्यान में ले आएं।

मुझे यकीन है कि दूसरी तरफ के लोग इस बात को उठाएंगे कि वहां कार्तिगई दीपम नहीं जलाई गई थी। इसलिए हमें लगा कि बेहतर होगा कि हम खुद ही इस मामले को कोर्ट के ध्यान में ले आएं। नियमों के उल्लंघन पर उठे सवाल वहीं, दीपाथून पर दीप प्रज्वलन की मांग करने वाले पक्षों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्णकुमार ने विवादित स्थल पर औपचारिक रूप से दीप न जलाए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कलेक्टर के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह नियमों के उल्लंघन के लिए एक तरह से अग्रिम उल्लेख मांगने जैसा प्रयास है।

कृष्णकुमार ने कोर्ट को बताया कि मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के नाम से एक बयान जारी कर कहा गया था कि परंपरा के अनुसार उच्चिपिल्लयार मंदिर में ही दीपक जलाया जाना चाहिए। हालांकि, बाद में स्थानीय पुजारियों ने ऐसा कोई भी बयान जारी करने से साफ इनकार कर दिया।

अदालत के आदेश की अवहेलना प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, 'यह अदालत के आदेश की अवहेलना करने की एक सोची-समझी साजिश है और वे अपनी चालबाजी में सफल भी हो गए। यह सीधे तौर पर कानून के शासन का उल्लंघन है।

अधिकारियों ने आखिरी पल तक हाई कोर्ट को यही भरोसा दिलाया कि वे आदेश का पालन करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर मुकर गए। उच्चिपिल्लयार मंडपम में अभी भी अखंड लौ जल रही है; कानून के शासन का सम्मान करते हुए इसे वहां से लाकर 'दीपाथून' (दीप स्तंभ) पर स्थापित किया जाना चाहिए।'

स्वतः संज्ञान लेने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार इसके बाद, एक अन्य वकील ने इसे अदालत के निर्देश की जानबूझकर की गई अवहेलना बताते हुए पीठ से स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। हालांकि, पीठ ने स्वतः संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया।