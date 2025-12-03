कोर्ट के आदेश के बावजूद मंदिर में नहीं जलाया गया दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को मदुरै के थिरुप्परनकुंद्रम मंदिर में कार्तिगई दीपम न जलाने पर फटकार लगाई। अदालत ने याचिकाकर्ता को 10 लोगों के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिलनाडु सरकार को जानबूझकर बात न मानने के लिए फटकार लगाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 दिसंबर को जारी साफ निर्देश के बावजूद मदुरै के थिरुप्परनकुंद्रम में पुराने दीपाथून पिलर पर कार्तिगई दीपम (पवित्र दीया) नहीं जलाया गया था।
क्या है मामला?
कन्टेम्प्ट पिटीशन रामा रविकुमार ने फाइल की थी, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन ने दीपाथून पर दीया जलाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया था। फेस्टिवल लाइटिंग आज शाम 6 बजे हुई। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा, 'कन्टेम्प्ट किया गया है... ऑर्डर तोड़ा गया है।"
कॉर्ट का आदेश
जज ने पिटीशनर को 10 और लोगों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने और दीपाथून पिलर पर सिंबॉलिक तौर पर दीया जलाने की इजाजत दी। उन्होंने CISF यूनिट को ग्रुप को सिक्योरिटी देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मदुरै पुलिस कमिश्नर को भी गुरुवार को पेश होने का आदेश दिया।
इस विवाद के केंद्र में थिरुप्परनकुंद्रम सुब्रमण्यस्वामी मंदिर है। जिसे मुरुगन देवता को समर्पित छह मंदिरों में से एक माना जाता है। यहां कार्तिगई दीपम त्योहार तमिल महीने कार्तिगई की पहली पूर्णिमा को मनाया है।
CISF को सुरक्षा का निर्देश
एक सदी से भी ज्यादा समय से यह दीया उच्ची पिल्लयार मंदिर के पास जलाया जाता रहा था, जो उस पहाड़ी के बीच में है जिस पर छठी सदी में सुब्रमण्यस्वामी मंदिर बनाया गया था।
कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन के तहत जज ने पिटीशनर को 10 और लोगों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने और दीपाथून पिलर पर सिंबॉलिक तौर पर दीया जलाने की इजाज़त दी।
उन्होंने CISF यूनिट को ग्रुप को सिक्योरिटी देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मदुरै पुलिस कमिश्नर को भी गुरुवार को पेश होने का आदेश दिया।
