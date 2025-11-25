MP में बीएलओ के सहायक के रूप में BJP कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, SIR मामले में अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एआइआर) में बूथ लेबल आफिसर(बीएलओ) के सहायक के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं की बकायदा नियुक्ति किए जाने पर बखेड़ा खड़ा हो गया। दतिया जिले में सामने आए इस मामले की कांग्रेस ने शिकायत की।

कलेक्टर ने इसे चूक मानते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम बीएलओ की सूची से तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ के सहयोगी नियुक्त करने के लिए प्रशासन ने जन अभियान परिषद से भी सूची मांगी थी। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने की शिकायत परिषद ने जो सूची भेजी उसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल पाए गए, जो भाजपा में सक्रिय पदाधिकारी हैं। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा ने शिकायत की। सूची में मनीष मिश्रा मंडल अध्यक्ष, बाबी राजा बुंदेला सचिव, नरेंद्र पटेल और शिवाजी राजा आदि के नाम थे।

कांग्रेस नेता ने लगाए आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर सूची साझा कर लिखा कि निर्वाचन आयोग के बाद, प्रशासन भी अब सत्ताधारी पार्टी और संगठन के खुले कठपुतले की तरह नाचता हुआ दिखाई दे रहा है।