    'मैं एसपी बोल रहा हूं, आतंकी केस में तुम्हारा नाम है', इंदौर में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 30 लाख

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    इंदौर में 67 वर्षीय महिला को किया डिजिटल अरेस्ट। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 67 साल की महिला डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई और ठगों ने झूठ बोलकर महिला से 30 लाख रुपये हड़प लिए। महिला को जब इसका पता चला, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने फौरन एमपी पुलिस का दरवाजा खटखटाया।

    इंदौर के एडीसीपी राजेश डंडोतिया के अनुसार, यह मामल 23 नवंबर का है। महिला के पास एक फोन आया और आरोपी खुद को जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपी बताते हुए कहा कि एक आतंकी घटना में महिला का नाम सामने आया है।

    क्या है पूरा मामला?

    पुलिस ने बताया, "ठग ने महिला से कहा कि एक आतंकी के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है और उसमें 2,300 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं। इस मामले में आपका (महिला) बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए आपको डेढ़ करोड़ रुपये भी मिले हैं।"

    महिला से ठगे 30 लाख रुपये

    आरोपी ने महिला से कहा कि आगे की जांच के लिए अपने अकाउंट का सारा पैसा सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह सब सुनकर महिला बुरी तरह से डर गई और उसने 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच ठगों के कहने पर 30 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

    महिला ने बेटी के सामने बताया सच

    पुलिस के अनुसार, "महिला घर पर अकेले रहती है। उसके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। उसने कई दिन तक इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बताया। आखिर में महिला ने अपनी बेटी और दमाद के सामने सच कहने की हिम्मत जुटाई। पुलिस ने मामा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।"