बीएनएस कानून के तहत MP में पहली बार फांसी की सजा, ‘जादू-टोना’ के शक में सिर काटकर की थी हत्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक जुलाई 2014 से लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रविधानों के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। खंडवा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने 23 वर्षीय चंपालाल उर्फ नंदू मेहर को हत्या का दोषी पाया है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम छनेरा निवासी 60 वर्षीय रामनाथ बिलोटिया 12 दिसंबर 2024 की रात लघुशंका के लिए घर से निकला, तो पड़ोसी चंपालाल ने जादू-टोने के शक में विवाद करते हुए कुल्हाड़ी से सिर धड़ से अलग कर दिया। इस हत्याकांड को रामनाथ की पत्नी शांतिबाई ने अपनी आंखों से देखा। हत्या के बाद भी चंपालाल शव के पास खड़ा होकर लोगों को धमकाता रहा।