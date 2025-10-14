कॉन्स्टेबल ने AI से बनाई सीएम योगी के साथ तस्वीर, शेखी बघारने के लिए पुलिस मुख्यालय के वॉट्सएप ग्रुप पर भेजा
उत्तर प्रदेश के कोटर थाने में तैनात आरक्षक विश्वदीप तिवारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक एडिटेड फोटो बनाई। उन्होंने इस तस्वीर को पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते हुए अपनी पहुँच दिखाने की कोशिश की। यह घटना एआई के गलत इस्तेमाल और फेक कंटेंट के प्रसार का उदाहरण है, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठ रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिले के कोटर थाने में पदस्थ आरक्षक विश्वदीप तिवारी एक अजीबोगरीब हरकत के चलते विभाग में चर्चा का विषय बन गए हैं। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दुरुपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी एक एडिटेड फोटो तैयार कर ली।
तस्वीर में ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आरक्षक विश्वदीप के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हों।
पुलिस मुख्यालय के ग्रुप पर भेजी तस्वीर
जानकारी के अनुसार, आरक्षक ने यह फर्जी तस्वीर पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) के वॉट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते हुए दर्शाया कि 'हमारी पकड़ योगी जी तक है।' अब यह पोस्ट इंटरनेट पर बहुप्रसारित हो रहीं है। जिसे लेकर अब आमजन भी व्यंग्य मार रहे है।
जिसके बाद यह पोस्ट पूरे पुलिस विभाग में चर्चा का केंद्र बन गया। हालांकि विभाग की ओर से किसी भी वरिष्ठ अधिकारी एक पुलिसकर्मी के विभागीय ग्रुप जैसे गंभीर मंच का उपयोग इस तरह की भ्रामक और अनुशासनहीन हरकत के लिए कोई बयान नही आया।
फिलहाल, यह घटना विभागीय कर्मचारियों के बीच एआई के दुरुपयोग और फेक कंटेंट प्रसार का ताजा उदाहरण बन गई है, जिसने पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
