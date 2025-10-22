मंगलसूत्र के लिए पति से झगड़ा... नर्मदा नदी में सीएचओ ने लगाई छलांग, मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बडवानी जिला मुख्यालय से सटे धार जिले को जोड़ने वाले नर्मदा पर बने बड़े पुल से बुधवार को एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने छलांग लगा दी। एसडीआरएफ की टीम ने महिला को नर्मदा से बाहर निकाला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि इस दौरान उसकी मौत हो गई। महिला अंगूरबाला राजपुर के बोराली गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ थीं। वहीं उनके पति डॉ. कृष्णा लोनखेड़े इंदौर में बच्चों के डॉक्टर हैं। महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने नर्मदा में लगाई छलांग दंपती दिवाली मनाने बड़वानी स्थित अपने गांव कल्याणपुरा आए हुए थे। जानकारी के अनुसार छोटी कसरावद स्थित नर्मदा पुल से सुबह 9.30 बजे कल्याणपुरा गांव निवासी सीएचओ अंगूरबाला लोनखेड़े और उसके पति डॉ. कृष्णा लोनखेड़े के बीच आभूषण को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद वे स्कूटी से निकली और नर्मदा पुल पर पहुंचकर छलांग लगा दी। पुल से गुजर रहे लोगों ने उन्हें

कूदते देखा और तुरंत नाविकों को सूचना दी।