    मंगलसूत्र के लिए पति से झगड़ा... नर्मदा नदी में सीएचओ ने लगाई छलांग, मौत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:35 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने नर्मदा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अंगूरबाला नामक महिला का पति से मंगलसूत्र को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। एसडीआरएफ की टीम ने उसे नदी से निकाला, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। दंपती के दो बच्चे हैं।

    Hero Image

    महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने नर्मदा में लगाई छलांग

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के बडवानी जिला मुख्यालय से सटे धार जिले को जोड़ने वाले नर्मदा पर बने बड़े पुल से बुधवार को एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने छलांग लगा दी। एसडीआरएफ की टीम ने महिला को नर्मदा से बाहर निकाला।

    हालांकि इस दौरान उसकी मौत हो गई। महिला अंगूरबाला राजपुर के बोराली गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ थीं। वहीं उनके पति डॉ. कृष्णा लोनखेड़े इंदौर में बच्चों के डॉक्टर हैं।

    महिला स्वास्थ्य अधिकारी ने नर्मदा में लगाई छलांग

    दंपती दिवाली मनाने बड़वानी स्थित अपने गांव कल्याणपुरा आए हुए थे। जानकारी के अनुसार छोटी कसरावद स्थित नर्मदा पुल से सुबह 9.30 बजे कल्याणपुरा गांव निवासी सीएचओ अंगूरबाला लोनखेड़े और उसके पति डॉ. कृष्णा लोनखेड़े के बीच आभूषण को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद वे स्कूटी से निकली और नर्मदा पुल पर पहुंचकर छलांग लगा दी। पुल से गुजर रहे लोगों ने उन्हें
    कूदते देखा और तुरंत नाविकों को सूचना दी।

    पति से मंगलसूत्र को लेकर हुआ था विवाद

    नर्मदा पुल पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने नाव से सीएचओ का रेस्क्यू किया और उन्हें पानी से बाहर निकाला। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डा. लोनखेड़े ने बताया
    कि बुधवार सुबह घर में पत्नी से मंगलसूत्र को लेकर विवाद हुआ था। वह मंगलसूत्र न लाने से नाराज होकर स्कूटी लेकर घर से निकली। उन्हें डर था कि पत्नी गुस्से में कोई गलत कदम उठा सकती है, इसलिए उन्होंने तुरंत डायल 100 और पुलिस को सूचना दी और खुद भी गाड़ी से उनके पीछे गए। हालांकि वह उन्हें बचा नहीं पाए। दंपती के दो बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी।