    मध्य प्रदेश में यात्री बस के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत, 38 यात्री घायल

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:34 AM (IST)

    मध्य प्रदेश में एक दर्दनाक हादसे में, एक यात्री बस खाई में गिर गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और 38 घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच में ड्राइवर की लापरवाही की आशंका है।

    यात्री बस के खाई में गिरी। (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सोमवार रात एक यात्री बस के खाई में गिर जाने से दो महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 38 लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

    पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांगचेन डोलकर भूटिया ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह दुर्घटना सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरू घाट पर हुई।

    उन्होंने कहा, "दुर्घटना में तीन की मौत हो गई। वे बस में आगे बैठी थीं। मृतकों की पहचान की जा रही है।"

    38 लोगों को बचाया गया

    भूटिया ने बताया कि बस में फंसे 38 घायल यात्रियों को पुलिस और प्रशासन ने बचा लिया और विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया। दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

    इस बीच, दुर्घटनास्थल से सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बस चालक नशे में था और उसके नशे के कारण ही यह दुर्घटना हुई।

    सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया

    बस हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवेदना प्रकट की हैं। उन्होंने तीन मृतकों को परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

