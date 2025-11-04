मध्य प्रदेश में यात्री बस के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत, 38 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सोमवार रात एक यात्री बस के खाई में गिर जाने से दो महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 38 लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांगचेन डोलकर भूटिया ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यह दुर्घटना सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरू घाट पर हुई।

उन्होंने कहा, "दुर्घटना में तीन की मौत हो गई। वे बस में आगे बैठी थीं। मृतकों की पहचान की जा रही है।"

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh: Three people were killed and several others injured when a bus fell into a gorge in the Bheru Ghat area under Simrol police station limits. The injured have been admitted to the hospital. https://t.co/AnsaVCvewt pic.twitter.com/H8tAfLhoRs — ANI (@ANI) November 3, 2025

38 लोगों को बचाया गया

भूटिया ने बताया कि बस में फंसे 38 घायल यात्रियों को पुलिस और प्रशासन ने बचा लिया और विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया। दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

इस बीच, दुर्घटनास्थल से सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति यह कहते हुए सुना जा सकता है कि बस चालक नशे में था और उसके नशे के कारण ही यह दुर्घटना हुई।