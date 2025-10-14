Language
    हवाला के 3 करोड़ रुपये की लूट मामले में एक्शन, महिला DSP समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में हवाला के लगभग तीन करोड़ रुपये लूटने के मामले में महिला डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद यह कार्रवाई हुई। पुलिसकर्मियों ने हवाला के 2.96 करोड़ रुपये आपस में बांट लिए थे। शिकायत के बाद मामला उजागर हुआ और एसआईटी का गठन किया गया। आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन फरार हैं।

    डीएसपी सहित आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में हवाला के लगभग तीन करोड़ रुपये लूटने के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सोमवार को महिला डीएसपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। सभी सिवनी जिले में तैनात थे।

    इनमें से डीएसपी सहित आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अभी फरार हैं। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के कड़े रुख के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ज्ञात हो कि आठ अक्टूबर की मध्य रात्रि को इन पुलिसकर्मियों ने सिवनी में एनएच-44 पर चेकिंग के दौरान नागपुर से जबलपुर जा रही एक गाड़ी से हवाला के दो करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये जब्त किए थे।

    11 पुलिसकर्मियों ने बांट लिया था पैसा

    डीएसपी पूजा पांडे की अगुवाई में 11 पुलिसकर्मियों ने इस राशि को खजाने में जमा करने के बजाय आपस में बांटने की योजना बनाई और बिना कार्रवाई गाड़ी चालक को भगा दिया। जब हवाला कारोबारी ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की तब मामला उजागर हुआ। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।

    उप पुलिस महानिरीक्षक छिंदवाड़ा राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित पुलिसकर्मियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में डीएसपी पूजा पांडे, एसआइ अर्पित भैरम, आरक्षक योगेंद्र चौरसिया, नीरज राजपूत, जगदीश यादव, प्रधान आरक्षक माखन इनवाती, गनमैन सुभाष सदाफल और केदार बघेल शामिल हैं। वहीं, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रवींद्र उईके और आरक्षक चालक रितेश फरार हैं।

    बता दें कि पुलिस हवाला मामले में महाराष्ट्र के जालना निवासी तीन आरोपितों सोहन परमार, शेख मुख्तार व इरफान पठान को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों द्वारा रकम की लूट की बात कही थी। 1.45 करोड़ रुपये नौ अक्टूबर को पूजा पांडे व अर्पित भैरम ने प्रस्तुत की थी। नागपुर के दो आरोपितों से पुलिस 1.25 करोड़ बरामद कर लिए थे।